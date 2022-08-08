Россия возобновила поставки газа в Латвию

Поставки газа из России в Латвию возобновились 5 августа, это следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). В этот день по трубопроводу перекачали 2,9 миллиона кубометров газа. Сейчас через эту систему поступает около четырех миллионов кубометров газа в сутки.

«Газпром» прекратил подачу голубого топлива по магистральному трубопроводу Валдай — Псков — Рига 30 июля из-за нарушений условий отбора ресурса. Российский газ поступает в Латвию через Эстонию и проходит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа». Поступление газа в Латвию подтверждает и местный оператор Conexus Baltic Grid.

Поставки газа через ГИС в Эстонии шли неравномерно. После объявления президента России Владимира Путина о расчетах за газ в рублях Латвия то соглашалась платить, то отказывалась. Поставки через «Лухамаа» не велись весь апрель, периодически шли в мае, июне и июле. В конце июля власти Латвии заявили, что будут покупать российский газ через посредника за евро. В августе ситуация снова изменилась.