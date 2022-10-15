МИД Росии заявил об отстутвии реакции властей Германии на акты вандализма | 360°

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МИД Росии заявил об отстутвии реакции властей Германии на акты вандализма

Захарова призвала власти Германии отреагировать на акты вандализма против дипмиссий РФ

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Россия возмутилась отсутствием реакции немецких властей на акты вандализма в отношении посольства в Берлине и консульства во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Он отметила, что акты вандализма были совершены 10 октября, «сочувствующими киевскому режиму» группами злоумышленников. 

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«В обоих случаях сотрудники немецкой полиции, отвечающие за безопасность российских дипломатических учреждений, не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам. Ни один из вандалов задержан не был», — сказала Захарова.

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Посольство России в Берлине заявило ноту протеста МИД ФРГ из-за таких враждебных акций, совершенные при «фактическом попустительстве полиции». Она подчеркнула, что РФ настаивает на реальном исполнении немецкими властями взятых обязательств по безопасности иностранных диппредставительств в своей стране, которые прописаны в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Захарова выразила надежду на то, что правоохранители Германии займутся усилением охраны зданий. В случае, если в ФРГ проигнорируют данные запросы, Россия воспримет это как сознательное недружественное решение.

Германия

Мария Захарова

МИД РФ

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