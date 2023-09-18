18 сентября 2023, 04:12
Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира
US News & World Report: Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира
Россия вошла в топ-3 самых могущественных держав мира 2023 года по результатам опроса. Рейтинг «Лучшие страны» привел американский ведущий журнал US News & World Report.
Участников опроса попросили дать оценку 87 странам. Респонденты должны были исходить из политической, экономической и военной ситуации.
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В рейтинге могущественности Россия сохранила третью позицию, несмотря на украинский конфликт, указано в исследовании. Респонденты связывают мощь страны с огромными территориями, которые «трудно себе представить».
По площади суши Россия является самой большой страной в мире. Кроме того, в ней развиты крупные отрасли, такие как добыча нефти и природного газа, промышленность, сельское хозяйство и рыболовство. Помимо этого, РФ является крупным экспортером оружия.
На второй строчке в рейтинге могущества расположился Китай. Лидером списка стали США.
Ранее в топ-50 глобального рейтинга «Три миссии университета» вошли Московский государственный университет и Московский физико-технический институт.
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