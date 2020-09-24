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    24 сентября 2020, 17:41

    Россия вошла в топ-5 развитых стран в сфере кибердеятельности

    Дарья Морозова

    Ученые Белферского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете назвали Россию одной из пяти самых развитых стран в сфере кибердеятельности. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Россию обошли Америка, Китай и Великобритания. Исследователи отметили, что страна обладает огромным потенциалом и скрывает свои реальные возможности в этой сфере.

    «Эти страны [в том числе, Россия] активно сигнализируют другим государствам о том, что они намерены развивать свои кибернетические возможности, но либо не раскрывают их публично, либо в настоящее время не располагают возможностями для достижения своих кибернетических целей», — говорится в научной работе.

    Новости SMI.FM