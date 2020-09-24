Россия вошла в топ-5 развитых стран в сфере кибердеятельности
Ученые Белферского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете назвали Россию одной из пяти самых развитых стран в сфере кибердеятельности. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Россию обошли Америка, Китай и Великобритания. Исследователи отметили, что страна обладает огромным потенциалом и скрывает свои реальные возможности в этой сфере.
«Эти страны [в том числе, Россия] активно сигнализируют другим государствам о том, что они намерены развивать свои кибернетические возможности, но либо не раскрывают их публично, либо в настоящее время не располагают возможностями для достижения своих кибернетических целей», — говорится в научной работе.