Россия вошла в топ-5 развитых стран в сфере кибердеятельности

Россию обошли Америка, Китай и Великобритания. Исследователи отметили, что страна обладает огромным потенциалом и скрывает свои реальные возможности в этой сфере.

«Эти страны [в том числе, Россия] активно сигнализируют другим государствам о том, что они намерены развивать свои кибернетические возможности, но либо не раскрывают их публично, либо в настоящее время не располагают возможностями для достижения своих кибернетических целей», — говорится в научной работе.