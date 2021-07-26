Россия вошла в топ-3 страны Европы по дешевизне бензина

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. Первое место досталось Казахстану, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование экспертов РИА Рейтинг.

В пересчете на рубли литр Аи-95 в Казахстане стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. Замыкает тройку лидеров Белоруссия — 58 рублей за литр. Самый дорогой бензин Аи-95 оказался в Нидерландах, Дании и Португалии (162,3, 150 и 147,8 рублей за литр соответственно).

По доступности для населения Россия оказалась на 16-й позиции. Из подсчетов следует, что на среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра бензина. Самый высокий показатель — 2570,3 литра — оказался у Люксембурга. Наихудший результат продемонстрировала Украина — 379,9 литра.

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 бьют рекорды, но правила ценообразования, которые сейчас действуют в России, помогают купировать проблемы с ростом оптовой и розничной цены, заявил «360» руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.