Россия вошла в топ-10 стран по количеству зараженных коронавирусом

Россия заняла 10-е место в мире по числу зараженных коронавирусом. Раньше на этой строчке находилась Бельгия.

Утром 18 апреля стало известно, что в России коронавирус подтвердился у 36 793 человек. После публикации этих данных страна поднялась на 10 строчку в мире, пишет ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и подсчеты экспертов и СМИ других стран.

Перед Россией раньше стояла Бельгия, где насчитывалось 36 138 случаев заражения. Но королевство пока не сообщило обновленных данных. При этом, если сравнивать заболеваемость, то в России на 100 тысяч человек приходятся 25 инфицированных, а в Бельгии — более 300 заразившихся.

По данным Университета Джонса Хопкинса, которые публикуются на сайте в реальном времени, Россия находится только на 13-м месте по количеству подтвержденных случаев. Перед ней значатся еще Канада (32 857) и Бразилия (34 221).

Всего в мире более 2,2 миллиона жителей борются с коронавирусной инфекцией. Скончались от нее 154 тысячи человек. Врачи смогли вылечить более 575 тысяч пациентов в разных странах.