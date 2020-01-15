Россия вошла в рейтинг лучших стран мира

Позиция России в рейтинге лучших стран мира улучшилась. Она поднялась на одну строку благодаря росту качества жизни. Не последнюю роль сыграла и открытость государства для бизнеса.

По версии журнала US News and World Report, РФ находится на 23-м месте списка. Свои показатели она улучшила по четырем направлениям, в том числе по развитию предпринимательства и привлекательности для туристов.

Специалисты рассчитали общий рейтинг стран, основываясь на девяти показателях. Кроме уже упомянутых, учитывались культурное влияние, наследие, власть, транспорт и власть.

Лучшими признаны Швейцария, Канада и Япония. В топ-5 попали Германия и Австралия. В первой десятке — Великобритания, Соединенные Штаты, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Недавно специалисты представили Международный рейтинг AQI, оценив качество атмосферы в городах на всей планете. Самым грязным оказался воздух в Сараеве — им действительно опасно дышать.