21 июня 2023, 15:11
Россия вошла в пятерку самых крупных торговых партнеров Индии
Россия заняла четвертое место в рейтинге самых крупных торговых партнеров Индии. Об этом написало РИА «Новости».
На текущий момент главным партнером Индии остается Китай с показателем в 30,1 миллиарда долларов и ОАЭ с показателем в 15,85 миллиарда долларов, сообщили «Народные новости».
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Ранее Россия в рейтинге занимала пятое место. С января по апрель 2023 года наша страна увеличила импорт с Индией более чем в четыре раза.
Индия
Россия
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