Мир 03 августа 2023, 21:55 Россия вновь сократит поставки нефти Новак: Россия сократит поставки нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре Pxhere

Читать 360tv в

Россия продолжит сокращение экспорта нефти на сентябре в объеме 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его процитировал ТАСС.

«Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — уточнил он.

Реклама

При этом вице-премьер не стал уточнять, в какой период планируется начать сокращение. Также Новак подчеркнул, что власти приняли решение «в рамках усилий по обеспечению баланса рынка».

В июне Новак сообщил, что Россия продолжит сокращать поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по отношению к среднему показателю февраля. По данным Минэнерго, сокращение дополняет добровольное снижение, которое продлится до конца 2024 года.

Президент Владимир Путин продлил запрет на продажу нефти из России по потолку цен до конца года. Изначально указ вступил в силу с февраля 2023 года. Срок окончания действия документа наступил 1 июля.