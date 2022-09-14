Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании | 360°

Мир 14 сентября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании МИД России: 30 глав британских структур включили в санкционный перечень РИА «Новости»

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Россия расширила санкции против 30 руководителей британских структур. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Принято решение о включении в российский стоп-лист 30 руководителей британских структур», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД уточнили, что в список попали имена 30 граждан Великобритании, которые отвечают за продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей английского оборонного лобби.

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В стоп-лист вошли гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон, уточнил RT.

Ранее Россия ответила на санкции, введенные правительством Новой Зеландии. На российскую территорию запретили въезд 32 гражданам этой страны. Ограничения ввели на бессрочной основе.

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