Мир 17 марта 2023, 16:42 Россия внесла в стоп-лист 23 гражданина Великобритании МИД: Россия внесла в стоп-лист еще 23 гражданина Великобритании, включая представителей ВС РИА «Новости»

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МИД России объявил, что включил в стоп-лист 23 гражданина Великобритании, включая военных и сотрудников пропагандистских структур. О расширении санкций говорится на сайте ведомства.

В черный список попали представители офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки боевиков ВСУ.

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«В список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включено также руководство корпорации „Zinc Network“», — уточнили в ведомстве.

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В МИД подчеркнули, что эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов.

Кроме того, рестрикции коснулись судей и руководства тюрьмы строгого режима «Бермарш» в Лондоне.

В начале марта МИД России ввел санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. В список вошли министры, депутаты, общественные деятели и представители СМИ