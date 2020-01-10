Россия вернула Украине ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита президента страны Владимира Путина в Крым. Российские дипломаты вернули ее коллегам обратно без рассмотрения.

Согласно сообщению российского МИД, нота протеста от украинской стороны поступила 9 января. Причиной стала поездка Путина на учения Северного и Черноморского флотов, которые проходили в Крыму.

«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что лидер страны и другие официальные лица не должны получать согласие от других государств на посещение субъектов своей страны.

«Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации», — сказано в сообщении.

9 января пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на своей странице в Twitter сообщила, что ведомство направило ноту протеста России «в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым».