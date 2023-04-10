Важное 10 апреля 2023, 16:25 Россия вернула 106 военных из украинского плена Минобороны сообщило о возвращении из плена 106 российских военных РИА «Новости»

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Более 100 российских военнослужащих вернули с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — уточнили в ведомстве.

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Солдат доставят военными самолетами в Москву, где их обследуют врачи. Военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Кроме того, освобожденные из плена нуждаются и в психологической помощи.

В конце марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о срыве обмена пленными из-за Украины. Также, по ее словам, украинских военнопленных, которых киевский режим не хотел обменивать, все же вернут на родину.

Ранее Москалькова предложила создать координирующий орган, который занимался бы обменом гражданских лиц с Украиной.