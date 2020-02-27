Россия вдвое увеличила поставки нефти США и Великобритании

Поставки сырой российской нефти в США и Великобританию выросли более чем вдвое в течение 2019 года. Это связано со снижением цены на марку Urals и санкциями Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.

Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США. При этом в феврале 2020 года Вашингтон ввел санкции против «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading: кара постигла компанию за ее сделки с Венесуэлой. Несмотря на санкции, «Роснефть» продолжает обеспечивать значительную часть американского импорта нефти из России, сообщил сайт РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

В декабре 2019 года Россия отправила в США 37 судов с российской нефтью. Из этого числа восемь танкеров привезли товар, принадлежащий «Роснефти», указал РБК со ссылкой на инвестбанк Caracas Capital.

Поставки российской сырой нефти значительно увеличила и Великобритания. Объемы сделок в денежном выражении выросли с 493 миллионов до 1,2 миллиарда долларов. По мнению экспертов, так Лондон компенсировал недостаток сырья, которое раньше поставляли Алжир и Нигерия.

Всего, по данным ФТС, в 2019 году Россия продала сырой нефти на 121 миллиард долларов. Больше всего российской нефти приобрели Китай, Нидерланды и Германия.