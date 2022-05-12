Все больше стран пошли по примеру России и продемонстрировали свое открытое неповиновение Западу. Таким мнением в беседе с РИА ФАН поделился эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

Он отметил, что противостояние вокруг Украины способно сформировать новый баланс сил на планете.

«Крайне интересна текущая международная реакция на военную операцию на Украине. <…> Так, в арабских и мусульманских странах сейчас вовсю критикуют Европу и США за то, что они смиренно и безо всяких проблем принимают у себя сотни тысяч украинских беженцев. А также предоставляют им щедрые пособия, помещения для жилья, а порой — и право на работу. В то же время власти Евросоюза открыто игнорируют десятки тысяч сирийцев, афганцев, иракцев, ливийцев и африканцев, и всячески пытаются „отфутболить“ их. В этом арабский мир видит признаки расизма и двойных стандартов», — сказал аналитик.

Еще один случай противостояния Западу Куса привел на примере Индии, которая начала в огромных объемах покупать российскую нефть. Он напомил, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал Западу «посмотреть в зеркало» и понять, что Индия за месяц покупает у РФ столько нефти, сколько Европа приобретает за полдня.