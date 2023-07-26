Мир 26 июля 2023, 18:19 Россия в СБ ООН призвала мир выступить в защиту настоятеля Киево-Печерской лавры Постпредство РФ в ООН призвало выступить в защиту настоятеля Киево-Печерской лавры Павла РИА «Новости»

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Все мировое сообщество должно выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого взяли под стражу. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности.

«Мы обращаемся здесь ко всему международному сообществу и всем духовным лидерам с призывом выступить в защиту владыки Павла», — процитировал его ТАСС.

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Полянский подчеркнул, что законопроект о запрете УПЦ и изъятии храмов у церкви, планируемый к рассмотрению в Верховной раде завтра, не согласуется даже с украинской конституцией и противоречит как минимум 10 ее статьям о свободе слова и гражданских свободах. Первый заместитель постпреда указал на то, что Украинская православная церковь автономна, имеет собственные органы управления и действует исключительно по украинским законам, а не «управляется из России».

Дмитрий Полянский также назвал предполагаемую передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ «раскольническим проектом», который отвергают большинство православных украинцев.