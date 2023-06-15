Мир 15 июня 2023, 08:47 Россия в очередной раз призовет ООН расследовать подрыв «Северных потоков» Постпредство России в ООН 15 июня поднимет тему расследования диверсии на «СП» РИА «Новости»

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На закрытых консультациях Совета Безопасности ООН российская делегация поднимет тему расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва „Северных потоков“», — написал он.

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Консультации пройдут 15 июня. После них, по словам Дмитрия Полянского, представители постпредства выступят перед аккредитованными в ООН журналистами.

Утечку газа на «Северных потоках» обнаружили 26 сентября 2022 года. Служба безопасности Швеции провела проверку и пришла к выводу, что произошла диверсия.

В марте Совбез ООН рассмотрел резолюцию России и Китая с инициативой начать расследование, большинство стран воздержались от голосования. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Запад не заинтересован в объективном разбирательстве.