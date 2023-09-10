Мир 10 сентября 2023, 11:24 Россия в августе втрое обогнала США по экспорту нефтепродуктов в Бразилию РИА «Новости»: Россия обошла США по поставкам нефтепродуктов в Бразилию РИА «Новости»

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Россия в августе стала поставлять Бразилии больше нефтепродуктов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильской таможни.

По информации издания, Россия втрое обогнала США по объему экспорта нефтепродуктов в латиноамериканскую страну. Закупки выросли до 920 тысяч тонн, при этом стоимость увеличилась в 2,4 раза — до 672,8 миллиона долларов. Россия продемонстрировала рекордные показатели как в денежном, так и абсолютном выражении.

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США тоже были крупнейшим поставщиков нефтепродуктов в латиноамериканскую страну, но они снизили экспорт на треть — до 311,3 тысячи тонн. За направленные ресурсы страна получила 281,2 миллиона долларов, что на 25% меньше, чем в предыдущем месяце.