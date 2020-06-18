«Мы пришли к выводу, что мы готовы перевернуть страницу и начать восстанавливать отношения. В Британии происходит определенная эволюция, мы ее замечаем. Есть сигналы о том, что можно было бы начать движение», — сказал Келин.

При этом он заметил, что сигналы пока «не трансформировались в какие-либо серьезные практические дела», написал сайт RT. Задержку в получении конкретных результатов по улучшению отношений двух стран дипломат объяснил пандемией коронавируса и событиями вокруг Brexit.

Тем не менее начались диалоги и контакты, заявил Келин. И это не только телефонные беседы между руководством, но и разговоры на уровне руководства МИД. Например, 17 июня первый замглавы МИД России Владимир Геннадьевич Титов в течение часа общался с заместителем министра иностранных дел Великобритании.

Москва и Лондон готовят почву и ждут, когда «закончится этот период взаимного сидения и можно будет заняться практическими делами», добавил Келин.