Россия увеличит свое присутствие в Сирии
Согласно распоряжению, проект «Протокола № 1 к Соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики» был разработан 26 августа 2015 года.
Протокол одобрило правительство. После завершения переговоров с Сирией он будет подписан российскими представителями.
Авиационная группа российских ВКС была организована в сентябре 2015 года на территории сирийской базы Хмеймим на бессрочный период. Ее цель — поддержка правительственных сил Сирии в борьбе с террористами.
В 2017 году Москва и Дамаск подписали еще одно соглашение, позволяющее 11 российским кораблям базироваться в порте Тартус. Оно рассчитано на 45 лет с последующим продлением.
Ранее было опубликовано видео российско-сирийских учений по защите в Тартусе.