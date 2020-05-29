Россия увеличит свое присутствие в Сирии

Российские военные в Сирии получат дополнительное недвижимое имущество и акваторию. Президент поручил Минобороны и МИД провести переговоры по этому вопросу с сирийской стороной.

Согласно распоряжению, проект «Протокола № 1 к Соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики» был разработан 26 августа 2015 года.

Протокол одобрило правительство. После завершения переговоров с Сирией он будет подписан российскими представителями.

Авиационная группа российских ВКС была организована в сентябре 2015 года на территории сирийской базы Хмеймим на бессрочный период. Ее цель — поддержка правительственных сил Сирии в борьбе с террористами.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали еще одно соглашение, позволяющее 11 российским кораблям базироваться в порте Тартус. Оно рассчитано на 45 лет с последующим продлением.

Ранее было опубликовано видео российско-сирийских учений по защите в Тартусе.