Мир 03 декабря 2022, 09:18 Россия увеличит северную группировку войск при вступлении в НАТО Швеции и Финляндии — СМИ «Военная мысль»: в случае расширения НАТО Россия нарастит войска на северном направлении РИА «Новости»

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В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется нарастить войска на северном направлении, сообщил журнал «Военная мысль». Авторы статьи отметили, что расширение альянса следует рассматривать как важный вызов.

В случае вступления Швеции и Финляндии протяженность границ России с государствами — членами НАТО увеличится более чем на тысячу километров. Это потребует от руководства страны принятия ответных мер.

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«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии», — подчеркнули журналисты. Они добавили, что речь также идет об увеличении численности войск ПВО и авиации. Возможное размещение оружия НАТО в Швеции и Финляндии будет представлять угрозу инфраструктуре Архангельской области, добавили в статье.

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Сенатор Алексей Пушков рассказал, что после помощи Украине позиции НАТО пошатнулись. По мнению политика, альянс оказался в опасной ситуации — после падения украинских ракет на территории Польши конфликт может стать неконтролируемым.