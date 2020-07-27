Россия увеличит экспорт сахара в четыре раза
По итогам нынешнего года было решено увеличить экспорт сахара из России до 1,8 миллиона тонн. Таким образом поставки увеличатся в четыре раза. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на отчет, опубликованном на сайте Международной организации по сахару.
Отмечается, что по итогу сезона, который закончится в сентябре нынешнего года, Россия попадет в десятку крупнейших мировых поставщиков сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту.
Бразилия станет лидером по поставкам, она в этом сезоне отправит в другие страны 24 миллиона тонн сахара.
Сайт «Политика сегодня» напомнил, что за 2018–2019 год Россия экспортировала в другие государства около 277 тонн.