С 1 августа Россия увеличит число рейсов с Белоруссией. В частности, до 20 в неделю по маршруту Москва — Минск, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь», — привело РИА «Новости» сообщение штаба.

Помимо увеличения рейсов по маршруту Москва — Минск, также будет увеличена частота рейсов Сочи — Минск и Краснодар — Минск до трех раз в неделю на каждом маршруте.

В МИД РФ не исключили возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. По словам замглавы министерства Андрея Руденко, это временная мера. В России надеются, что грузинские власти извлекли уроки из прошлых событий и после стабилизации эпидемической обстановки появится возможность рассмотреть вопрос об авиасообщении по существу.