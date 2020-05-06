Россия увеличила добычу нефти почти на 1% с января
С января по апрель 2020 года добыча нефти в России увеличилась на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Она составила 186,816 миллионов тонн. Об этом сообщил RNS.
За апрель добыча нефти в России составила 46,448 миллионов тонн.
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ в январе — апреле увеличилась на 3%. Экспорт нефти в дальнее зарубежье за этот же период увеличился на 2,2%. Экспорт нефти в ближнее зарубежье снизился за аналогичный период на 57,6%.