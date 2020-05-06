Россия увеличила добычу нефти почти на 1% с января

За апрель добыча нефти в России составила 46,448 миллионов тонн.

Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ в январе — апреле увеличилась на 3%. Экспорт нефти в дальнее зарубежье за этот же период увеличился на 2,2%. Экспорт нефти в ближнее зарубежье снизился за аналогичный период на 57,6%.