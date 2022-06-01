Россия уведомила ОЗХО о возможных провокациях со стороны Украины

Россия сообщила ОЗХО о готовящихся провокациях украинской стороны с возможным использованием химических средств. Техсекретариат организации изучает полученные сведения и соответствующим образом отреагирует. Такое заявление сделал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Технический секретариат уверяет, что эти сведения [о возможных химических провокациях ВСУ] они внимательно изучают, готовятся к какой-то реакции. Мы требуем безотлагательного распространения наших нот среди всех государств-участников», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российская сторона не только отправляет ноты, но и звонит с соответствующей информацией. России важно, чтобы эти сведения дошли до других государств.

Шульгин подчеркнул, что таким образом РФ работает на опережение. Он высказал мнение, что благодаря этим нотам украинские националисты задумаются, насколько им надо устраивать что-то подобное.