26 марта 2024, 09:46
Россия устранит агрессивное государство у своих границ — Кремль
Песков исключил существование у границ РФ государства с агрессивными планами
Важно уничтожить неонацистский киевский режим, чтобы обеспечить безопасность новых регионов. Следует устранить угрозу на границе России, заявил в интервью изданию «Аргументы и факты» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Украина, по его словам, превратилась в инструмент коллективного Запада для давления на Россию. Дмитрий Песков заявил, что важно обеспечить безопасность Крыма, Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Реклама
«Для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней „комнате“ европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть», — сказал он.
Дмитрий Песков заявил, что Россия вступила в борьбу с государством, которое в 2014 году получило «бациллу неонацизма». По его мнению, националистические взгляды распространялись и на Западе, но именно на Украине вросли во власть в таких больших масштабах. Пресс-секретарь уверен, что русские и украинцы восстановят общение, когда завершится конфликт.
Американский аналитик в вопросах внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что США и Европу никогда не волновала судьба Украины. По его мнению, они встали на ее сторону ради борьбы с Россией.
Дмитрий Песков
Отношения
Международные отношения
Россия
Украина
Реклама
Реклама