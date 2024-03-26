Мир 26 марта 2024, 09:46 Россия устранит агрессивное государство у своих границ — Кремль Песков исключил существование у границ РФ государства с агрессивными планами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Важно уничтожить неонацистский киевский режим, чтобы обеспечить безопасность новых регионов. Следует устранить угрозу на границе России, заявил в интервью изданию «Аргументы и факты» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Украина, по его словам, превратилась в инструмент коллективного Запада для давления на Россию. Дмитрий Песков заявил, что важно обеспечить безопасность Крыма, Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Реклама

«Для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней „комнате“ европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть», — сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что Россия вступила в борьбу с государством, которое в 2014 году получило «бациллу неонацизма». По его мнению, националистические взгляды распространялись и на Западе, но именно на Украине вросли во власть в таких больших масштабах. Пресс-секретарь уверен, что русские и украинцы восстановят общение, когда завершится конфликт.

Американский аналитик в вопросах внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что США и Европу никогда не волновала судьба Украины. По его мнению, они встали на ее сторону ради борьбы с Россией.