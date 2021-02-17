Россия установила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году

В прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта из России перевалил через отметку 161 миллиард долларов. Это новый рекорд.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 миллиарда долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 миллиарда долларов) и 2019 (155,1 миллиарда долларов) годах», — приводит ТАСС слова генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину.

По данным РЭЦ, основная часть такого экспорта — это металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В прошлом году Россия экспортировала много пшеницы и подсолнечного масла. Поставки выросли более чем на 1,8 миллиарда долларов и 600 миллионов долларов соответственно.

Большую часть несырьевых товаров из России получили Китай (16,369 миллиарда долларов), Казахстан (12,284 миллиарда долларов) и Белоруссия (9,368 миллиарда долларов).