Мир 01 декабря 2023, 13:35 Россия усилит работу по освобождению заложников в Газе, несмотря на возобновление боев Песков: Россия продолжит прилагать усилия для возвращения заложников из Газы Mohammed Ali/XinHua/globallookpress

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Россия будет прикладывать усилия для освобождения заложников, несмотря на возобновление боев в Газе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Несмотря на возобновление боевых действий, мы продолжим наши усилия, продолжим наши контакты со всеми соответствующими сторонами с тем, чтобы освободить остающихся там граждан России», — сказал официальный представитель Кремля.

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Утром 1 декабря боевики ХАМАС нарушили гуманитарную паузу и атаковали территорию Израиля. Хотя до этого режим прекращения огня планировали продлить еще на один день, восьмой по счету. При этом боевое крыло ХАМАС заявило, что нанесло удары по израильской армии в ответ на ее отказ продлить перемирие в секторе Газа.

Накануне, 30 ноября, палестинское движение передало представителям Красного Креста двоих израильских пленных. Людей направили на базу Хацер. Ожидалась, что освободят еще 10 заложников, среди которых двое россиян.