01 декабря 2023, 13:35
Россия усилит работу по освобождению заложников в Газе, несмотря на возобновление боев
Песков: Россия продолжит прилагать усилия для возвращения заложников из Газы
Россия будет прикладывать усилия для освобождения заложников, несмотря на возобновление боев в Газе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Несмотря на возобновление боевых действий, мы продолжим наши усилия, продолжим наши контакты со всеми соответствующими сторонами с тем, чтобы освободить остающихся там граждан России», — сказал официальный представитель Кремля.
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Утром 1 декабря боевики ХАМАС нарушили гуманитарную паузу и атаковали территорию Израиля. Хотя до этого режим прекращения огня планировали продлить еще на один день, восьмой по счету. При этом боевое крыло ХАМАС заявило, что нанесло удары по израильской армии в ответ на ее отказ продлить перемирие в секторе Газа.
Накануне, 30 ноября, палестинское движение передало представителям Красного Креста двоих израильских пленных. Людей направили на базу Хацер. Ожидалась, что освободят еще 10 заложников, среди которых двое россиян.
Дмитрий Песков
Россия
Конфликт Израиля и Палестины
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