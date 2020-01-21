Россия усилила контроль за границей из-за коронавируса

В секретариате пояснили, что контроль усилил Роспотребнадзор. Также власти проработали алгоритм действий в случае, если будут замечены заболевшие люди. Всех зараженных коронавирусом немедленно изолируют, а за контактировавшими с ними установят наблюдение. «Приняты меры по обучению медицинского персонала. Установлено взаимодействие с властями КНР и Всемирной организацией здравоохранения», — приводит агентство текст сообщения секретариата.

Ранее в Минздраве коронавирус назвали биологической угрозой гражданам России. Вспышка пневмонии, которую вызвал неизвестный вирус, произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Заразились уже более 200 человек. От осложнений, которые вызвал этот коронавирус, в КНР умерли четыре человека. Российские специалисты начали создавать экспресс-тест в целях защиты от этой биоугрозы. Выявить инфицированного с его помощью можно будет максимально быстро — в течение нескольких дней.