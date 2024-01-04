Мир 04 января 2024, 23:09 Россия уничтожила самый ценный и незаменимый самолет ВСУ MWM: Россия сожгла самый ценный и незаменимый самолет ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия уничтожила самый ценный самолет ВСУ — истребитель Су-27. Причем заменить его не удастся. Об этом написало издание Military Watch Magazine.

«Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, которые считаются наиболее боеспособными самолетами в арсенале страны», — сказано в статье.

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В советское время Су-27 состоял на вооружении только СССР и Китая. Страны Организации Варшавского договора таких самолетов не имеют, а значит, поставить их Украине некому.

В конце декабря в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении четырех военных самолетов Воздушных сил Украины в Запорожской и Днепропетровской областях. Речь шла, в том числе, о трех истребителях Су-27. Самолеты были уничтожены над селами Широкое и Одаровское Запорожской области и селом Григоровка под Днепропетровском.