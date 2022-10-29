Россия уличила США в снижении ядерного порога | 360°

Мир 29 октября 2022, 19:57 Россия уличила США в снижении ядерного порога Замглавы МИД Грушко: Россия пересмотрит военное планирование после модернизации бомб США Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Проведенная американскими военными модернизация размещенных в странах Европы ядерных бомб станет главным фактором для изменений в военном планировании России, где пропишут новые меры для обеспечения безопасности. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Он пояснил, что речь идет о ядерных бомбах свободного падения, которые США разместили в странах Европы. По словам дипломата, модернизация снизила ядерный запас, но при этом увеличила точность поражения.

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«Они превращают эти вооружения в „оружие поля боя“, тем самым снижается ядерный порог», — подчеркнул Грушко.

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Представитель МИД добавил, что американцы принудили своих союзников купить самолеты F-35 для доставки новых типов бомб.

«Они осуществляют и другие меры для повышения способности стран альянса преодолевать зоны блокирования доступа. Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании», — сказал Грушко.

Дипломат подчеркнул, что руководство НАТО взяло курс на увеличение ядерного арсенала в учениях и чаще привлекает к маневрам стратегическую авиацию США. В последнее время американские истребители стали регулярно появляться в Великобритании, откуда вылетали в том числе к российским границам.

«НАТО не собирается отказываться от совместных ядерных миссий, которые, кстати, противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия: он прямо запрещает передавать в какой-либо форме или на любом этапе контроль за ядерным оружием неядерным государствам», — напомнил Грушко.

Он пояснил, что при этом государства, не обладающие таким вооружением, чаще других покупают самолеты F-35. Такое поведение не может не вызывать беспокойства о стороны России.

«Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия», — привело заявление Грушко Ura.ru.

Главной опасностью дипломат счел соглашения о ядерном вооружении Великобритании, Франции и, в первую очередь, США.

Все эти факторы стали предметом внимательного изучения со стороны России не только для дальнейшего военного планирования, но и принятия мер для обеспечения безопасности и обороны.