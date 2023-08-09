Мир 09 августа 2023, 07:45 Россия уличила США в попытке уйти от ответственности за сбои в зерновой сделке Посол Антонов: США пытаются уйти от ответственности за сбои в работе зерновой сделки РИА «Новости»

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Соединенные Штаты пытаются уйти от ответственности за постоянные сбои в реализации зерновой сделки. На это указал посол России в США Анатолий Антонов. Его процитировали в Telegram-канале диппредставительства.

Посол подчеркнул, что, пытаясь оказать давление на развивающиеся страны, чтобы «убедить» Россию возобновить «черноморскую инициативу», США продолжают вести информационную компанию по искажению реального положения дел.

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«Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям», — считает Антонов.

Он подчеркнул, что так называемые уговоры бессмысленны, поскольку Россия и так открыта к диалогу, но США и их союзники, в свою очередь, должны «устранить перекосы» в воплощении «пакетных» сельскохозяйственных соглашений, в частности препятствия для доступа продукции России на мировые рынки. Пока компании страны сталкиваются с финансовыми и логистическими трудностями даже при бесплатной доставке удобрений нуждающимся регионам.

Анатолий Антонов напомнил о «желчной» реакции США на объявление России о бесплатной отправке по 25–50 тысяч тонн зерна в пять-шесть государств Африки. Дипломат предложил Соединенным Штатам «сделать лучше», если им не нравятся российские инициативы, и на деле продемонстрировать заботу о благосостоянии африканцев.