  • Россия уличила США в контрабанде нефти из Сирии

    01 ноября 2019, 15:07

    Андрей Иванов

    США занимаются в Сирии преступной деятельностью. Американцы контрабандой вывозят из страны каждый месяц нефть на 30 миллионов долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
    Россия уличила США в контрабанде нефти из Сирии

    «В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц», — заявила Захарова. Она отметила, что что США на северо-востоке Сирии занимаются преступной деятельностью под предлогом борьбы с ИГ*.

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    По словам представителя МИД, ситуация в регионе стабилизировалась и сейчас находится под контролем благодаря российско-турецкому меморандуму. Его подписали в Сочи 22 октября 2019 года.

    Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после гибели главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади террористы перестали получать финансирование от ценных запасов нефти в Сирии.

    Теперь, по словам руководителя американского военного ведомства, Соединенные Штаты готовы дать «серьезный ответ любым силам», которые попытаются захватить месторождения. Американцы не собираются никого пускать на охраняемые объекты — даже правительственные войска Сирии.

    * Запрещенная в России террористическая группировка.