Россия уличила США в контрабанде нефти из Сирии

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц», — заявила Захарова. Она отметила, что что США на северо-востоке Сирии занимаются преступной деятельностью под предлогом борьбы с ИГ*.

США решили заработать на сирийской нефти. И Россия должна им помешать Подробнее

По словам представителя МИД, ситуация в регионе стабилизировалась и сейчас находится под контролем благодаря российско-турецкому меморандуму. Его подписали в Сочи 22 октября 2019 года.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после гибели главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади террористы перестали получать финансирование от ценных запасов нефти в Сирии.

Теперь, по словам руководителя американского военного ведомства, Соединенные Штаты готовы дать «серьезный ответ любым силам», которые попытаются захватить месторождения. Американцы не собираются никого пускать на охраняемые объекты — даже правительственные войска Сирии.

* Запрещенная в России террористическая группировка.