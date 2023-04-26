Мир 26 апреля 2023, 14:18 Россия уличила ряд стран в фактической конфискации своих активов Песков заявил, что в ряде стран начался переход к фактической конфискации активов России РИА «Новости»

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Ряд иностранных государств начал предпринимать действия по переходу от временного управления к фактической конфискации российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Планомерный переход от временного управления к фактической конфискации активов России наблюдается в ряде стран», — сказал Песков.

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Представитель Кремля отметил, что ответные действия России на изъятие активов будут полностью зеркальными.

«Указ президента Владимира Путина отражает зеркально отношение к зарубежным активам российских компаний со стороны правительство западных стран»», — подчеркнул он.

Ранее Путин подписал документ об ответных мерах в случае изъятия активов России за рубежом, писал RT.

Экономист Александр Дудчак в беседе с «360» назвал эту инициативу правильной и закономерной. Меры Запада он счел фактическим рейдерским захватом.