26 апреля 2023, 14:18
Россия уличила ряд стран в фактической конфискации своих активов
Песков заявил, что в ряде стран начался переход к фактической конфискации активов России
Ряд иностранных государств начал предпринимать действия по переходу от временного управления к фактической конфискации российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Планомерный переход от временного управления к фактической конфискации активов России наблюдается в ряде стран», — сказал Песков.
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Представитель Кремля отметил, что ответные действия России на изъятие активов будут полностью зеркальными.
«Указ президента Владимира Путина отражает зеркально отношение к зарубежным активам российских компаний со стороны правительство западных стран»», — подчеркнул он.
Ранее Путин подписал документ об ответных мерах в случае изъятия активов России за рубежом, писал RT.
Экономист Александр Дудчак в беседе с «360» назвал эту инициативу правильной и закономерной. Меры Запада он счел фактическим рейдерским захватом.
Дмитрий Песков
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