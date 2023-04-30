Мир 30 апреля 2023, 13:12 Россия, Украина и Турция обсудят продление зерновой сделки Глава Минобороны Турции Акар заявил о вероятности продления зерновой сделки РИА «Новости»

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Представители России, Турции и Украине в ближайшее время обсудят вопрос продления зернового соглашения по вывозу украинского зерна через черноморские порты. Об этом телеканалу Habertürk сообщил министр турецкого Минобороны Хулуси Акар.

По его словам, государства на встрече представят заместители глав МИД.

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«Мы находимся в постоянном контакте с Россией и Украиной. Договорились, что на уровне заместителей министров обсудим вопросы, касающиеся зерновой сделки», — рассказал Акар.

При этом глава военного ведомства не уточнил конкретное место встречи представителей стран.

«Нынешнее соглашение истекает 18 мая. Сделка стала полезной как для Украины, так и для России. Зерновая инициатива означает хлеб, что очень важно для тех, кто в нем нуждается», — добавил он.

Акар отметил, что модель зерновой сделки может способствовать решению других вопросов — например, прекращению огня или обмену пленными.

Замглавы МИД Сергей Вершинин отмечал, что Россия не увидела конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении ее условий в зерновом соглашении.