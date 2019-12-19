Россия, Украина и ЕС достигли принципиальных соглашений по газу

Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам переговоров России, ЕС и Украины в Берлине сообщил, что проект соглашения по газу подготовлен, но в ближайшее время его ждет доработка.

Он высказал надежду, что стороны в ближайшее время выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года. Как стало известно ТАСС, проект протокола после консультаций находится в высокой степени готовности. Но дополнительные согласования все еще необходимы.

Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования Александр Новак Министр энергетики РФ

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что консультации были очень интенсивными. В общих чертах соглашение достигнуто по всем элементам, но детали еще будут проработаны.

«Соглашение по газу будет обсуждаться в пятницу, оно должно быть финализировано и одобрено в Москве и Киеве», — добавил он. Шефнович также поблагодарил министра экономики и энергетики Германии, который помог в выработке соглашения.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что до конца года состоятся еще одни переговоры по газу. Скорее всего, 21 декабря.

Трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины продолжались более шести часов. Они периодически прерывались на юридические консультации.