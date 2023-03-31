Важное 31 марта 2023, 18:15 Россия указала на отсутствие победителей в ядерной войне Небензя: в ядерной войне не может быть победителей РИА «Новости»

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Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, его слова привел ТАСС.

«Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей», — сказал он.

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Небензя также указал, что заявления Запада о нанесении России стратегического поражения требуют принятия военных мер.

В ходе своего выступления постоянный представитель РФ при ООН напомнил, что многолетнее участие европейских стран в НАТО и сотрудничество в ядерной сфере, привело к тому что на территории ЕС разместили от 100 до 150 тактических ядерных бомб США. При этом он указал, что это не окончательные данные, так как запасы таких снарядов продолжают увеличиваться.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества заявил, нужно предотвратить военную конфронтацию между ядерными государствами.

По его мнению, «провокационное поведение» Запада в контексте украинского конфликта может спровоцировать ужасные последствия.