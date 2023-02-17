Мир 17 февраля 2023, 19:04 Россия указала Китаю на необходимость расследования по «Северным потокам» Замглавы МИД Вершинин заявил послу КНР, что нужно расследовать подрыв «Северных потоков» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в телефонном разговоре с послом Китая Чжан Ханьхуэем заявил о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве «Северных потоков». Детали беседы привела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Отдельно был затронут вопрос о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве газопровода „Северный поток“ 26 сентября 2022 года», — уточнили в МИД.

Реклама

В беседе стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие плотной координации между Россией и Китаем по целому спектру вопросов.

Реклама

Накануне стало известно, что Китай поддержал призывы России провести новое независимое международное расследование по диверсии на «Северных потоках». Представитель МИД Китая настаивал на необходимости наказать ответственных за диверсию.

Россия запросила на 22 февраля заседание Совета безопасности ООН, чтобы представить новые факты о причастности США и Норвегии.