Мир 31 мая 2023, 08:59 Россия указала Дюжаррику, что украинские дроны в Москве атаковали мирных граждан Постпредство РФ при ООН указало, что атака украинских БПЛА была нацелена на мирных граждан Телеканал «360»

Читать 360tv в

Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, что атака украинских дронов в Москве была нацелена на мирных граждан, а это — террористический акт. Заявление опубликовано в Twitter миссии.

«Атака Киева с применением БПЛА на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях», — написало российское постпердство.

Реклама

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская сторона не поддерживает атаки Украины внутри России, особенно при помощи американской техники. Тем не менее посол России в США Анатолий Антонов увидел в одном из заявлений, что Штаты поощрили украинских террористов.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла ранним утром 30 мая. По данным Минобороны РФ, в столицу и область влетели восемь дронов самолетного типа. Несколько БПЛА задели жилые многоэтажки, людей эвакуировали из домов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». МИД России пригрозил киевскому режиму жесткими мерами в ответ на атаку, в дипведомстве отметили, что главная цель Украины была напугать мирных жителей.