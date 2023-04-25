Мир 25 апреля 2023, 21:09 Россия учтет поведение США в вопросе выдачи виз журналистам — Лавров Лавров: Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с визами журналистам РИА «Новости»

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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия учтет непорядочное поведение США в вопросе с выдачей виз журналистам. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства страны в Совете Безопасности ООН. Цитату привел ТАСС.

«Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства», — отметил Лавров.

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Он заметил, что решение о невыдаче виз, вероятно, принимали в Госдепартаменте. Россия, добавил министр, учтет сложившуюся ситуацию, «когда американцам что-то понадобится» от нее.

Российские журналисты из пула Лаврова не получили документы для поездки на заседание Совбеза ООН.

Как сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, принимающие у себя штаб-квартиру ООН Соединенные Штаты злоупотребляют положением. По ее мнению, американцы просто разыграли спектакль с оформлением виз журналистам.