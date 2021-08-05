Россия, Таджикистан и Узбекистан начали совместные военные учения на границе с Афганистаном

На границе с Афганистаном начались совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана. Участники маневров отработают общие подходы к ведению боевых действий и проверят накопленный опыт.

«Церемония открытия совместного учения с воинскими контингентами России, Таджикистана и Узбекистана состоялась в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон в Республике Таджикистан», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Центрального военного округа (ЦВО).

Заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский заявил, что основная цель учений — это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между вооруженными силами стран. Он отметил, что в современном мире обстановка становится напряженной и непредсказуемой из-за нарастания военных угроз.

В учениях, которые закончатся 10 августа, примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и техники. От российской стороны в маневрах задействовали более 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц техники.

Учения проходят на фоне обострения обстановки в Афганистане из-за активных действий боевиков «Талибана»*, которые завладели переходом на афганско-туркменской границе и захватили более 150 районов страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.