Мир 05 июля 2023, 13:32 Россия своевременно объявит свою позицию по зерновой сделке — Песков Дмитрий Песков: Россия своевременно объявит о решении по зерновой сделке РИА «Новости»

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Российская сторона объявит о своем решении по поводу зерновой сделки в нужное время. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Мы пока не объявляли свое решение официально, но сообщим обо всем своевременно. Пока еще есть время, в том числе для выполнения договоренностей, касающихся нашей страны», — сказал он.

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Песков отметил, что условия России в зерновом соглашении до сих пор не выполнили.

«К сожалению, в настоящий момент для продления сделки особо оснований нет», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила о неравномерном распределении зерна на мировом рынке в рамках зерновой сделки. По ее словам, нуждающиеся страны получают всего около 2,5% продовольствия от общего объема.

Западные СМИ сообщали, что Евросоюз рассмотрит возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к системе SWIFT ради продления зернового соглашения.