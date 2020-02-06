Соединенные Штаты получили в октябре 2019 года значительно больше российской нефти и топлива, чем раньше: 20,9 миллиона баррелей. Это рекорд за последние восемь лет. Россия заняла второе место. Больше нефти поставила только Канада.

Американское Министерство энергетики опубликовало отчет за январь–ноябрь 2019 года. Пик поставок черного золота и топлива из России в Штаты пришелся на октябрь. США купили 20,9 миллиона баррелей отечественных нефтепродуктов. Канада поставила 136,5 миллиона баррелей, поставки из Мексики составили 17 миллионов баррелей, а из Саудовской Аравии — 13,7 миллиона баррелей.

Россия резко увеличила поставки энергоресурсов в США за счет нефтепродуктов. В октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза по сравнению с январем и достигли 16 миллионов баррелей. Россия всегда была вторым крупнейшим после Канады поставщиком нефтепродуктов в США, но не нефти отдельно. Осенью она резко нарастила объемы.

Экспорт энергоносителей в октябре в США стал рекордным для России за последние восемь лет. Больше было только в 2011 году — за три года до присоединения Крыма и антироссийских санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков Caracas Capital.