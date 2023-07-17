Мир 17 июля 2023, 01:33 Россия стала третьим крупнейшим торговым партнером Индии Freepik

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Российская сторона впервые оказалась в тройке самых крупных торговых партнеров Индии. Товарооборот стран за пять месяцев 2023 года дошел до 27,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

С января по май текущего года объем двусторонней торговли увеличился в 3,8 раза, что принесло рекордные 27,1 миллиарда долларов.

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Такие перемены обусловлены ростом закупок Индией товаров из России. Показатель увеличился в 3,9 раза — до 26,5 миллиарда долларов. Благодаря этому Россия стала вторым по важности импортером товаров в государство. Также серьезно повысился экспорт индийской продукции в РФ — в 2,6 раза, до 639 миллиона долларов.

Самым крупным индийским партнером до сих пор остается Китай. Общий товарооборот двух стран выходит в 41,1 миллиарда долларов.

Ранее стало известно о желании Индии ввести запрет на поставки почти всех сортов риса, кроме «Басмати». Такое решение правительство страны может принять из-за повышения цен на эти злаки внутри страны.