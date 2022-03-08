Россия стала страной с самым большим числом санкций в мире

Против России за последние несколько лет было введено наибольшее в мире количество санкций. При этом с 22 февраля к ним добавилось еще 2278 новых ограничительных мер. Об этом сообщил сервис слежения за санкциями Castellum.AI.

Общее число ограничений, наложенных в отношении России, составляет 5532. Это гораздо больше, чем у Ирана, идущего в настоящий момент на втором месте. Эта страна имеет 3616 ограничений, которые были введены в течение десятилетия, в основном — за ядерную программу и поддержку терроризма.

Третье место в списке стран с наибольшим количеством санкций занимает Сирия — 2608. Далее следуют КНДР — 2007, Венесуэла — 651, Мьянма — 510, Куба — 208.

Наибольшее число санкций против РФ ввели США — 1194, на втором месте идет Канада — 908, третьей стала Швейцария — 824, за ней коллективный Евросоюз — 766, замыкает топ-5 Франция — 760. Большинство ограничений носят индивидуальный характер.

«Самый жесткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.