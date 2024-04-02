Мир 02 апреля 2024, 10:09 Россия стала пятой экономикой мира, несмотря на беспрецедентное давление Володин: Россия остается пятой экономикой мира и крупнейшей в Европе РИА «Новости»

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Россия, несмотря на беспрецедентное давление, пятая экономика мира и крупнейшая в Европе. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, опубликовав в своем Telegram-канале новый рейтинг стран за 2023 год.

«Политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, в очередной раз доказали свою эффективность», — подчеркнул Володин.

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Спикер отметил, что государства, развязавшие против России санкционную войну, сами же оказались в незавидном положении. В полной мере они ощущают на себе последствия введенных запретов и ограничений и теряют позиции.

«США, утратив лидерство, не могут его вернуть. Отставание от Китая растет», — заметил председатель Госдумы.

При этом положение стран, которые не отказались от сотрудничества с Россией, напротив, становится лучше.

«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит. Нам необходимо войти в четверку ведущих экономических держав», — заявил Володин.

Россия в 2023 году увеличила ВВП на 3,6% и вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки». Она продолжает расти, несмотря на санкции Запада. Президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик по паритету покупательной способности.