Мир 09 июля 2023, 15:49 Россия стала основным поставщиком газа в Испанию Enagas: в июне Россия стала первой по поставкам газа в Испанию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия по итогам июня стала основным поставщиком газа в Испанию. Об этом свидетельствуют данные энергетической компании Enagas.

За прошлый месяц испанские газохранилища приняли 7673 гигаватт-часа сжиженного природного газа, это 28,6% от общего объема поставок. Всего в 2023 году Испания закупила у российских импортеров 41 145 гигаватт-часов СПГ.

Реклама

Второе место по объемам поставленного газа в Испанию в июне занял Алжир (21%), тройку замкнули США (18,5%).

Импорт отечественного газа в Испанию в начале года увеличился на 151%. В феврале 2022 года этот показатель равнялся 2174 гигаватт-часам, то в феврале 2023 увеличился до 5465 гигаватт-часов.

Ранее издание El Confidencial сообщало, что у Евросоюза нет возможности полностью отказаться от российского газа, несмотря на санкционный режим в связи с событиями на Украине.