Россия стала лидером в списке угроз США в киберпространстве

США начали подготовку против нового «российского вмешательства» Подробнее

«Россия с ее большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации… Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве», — заявил Герстелл.

На втором месте оказался Китай, который, по его словам, якобы заинтересован в краже интеллектуальной собственности и информации. Третья позиция досталась Северной Корее, которая якобы специализируется на финансовых преступлениях с использованием уязвимости криптовалют.

Четвертое место занял Иран. Герстелл отметил, что Тегеран непредсказуем в своих действиях на Ближнем Востоке. Кроме того, страна якобы нацелена нанести ущерб США в плане атак на инфраструктуру и банковскую систему, сообщил сайт RT.