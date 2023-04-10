Мир 10 апреля 2023, 11:16 Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию Vortexa: Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию РИА «Новости»

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Россия в течение полугода занимает лидирующие позиции среди крупнейших поставщиков нефти в Индию. В начале весны импорт обновил максимум — до 1,64 миллиона баррелей в день. Об этом сообщила аналитическая компания Vortexa, передало РИА «Новости».

«Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-2018 годов», — уточнили в компании.

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В марте доля российской нефти в индийском импорте выросла до 34%. При этом закупки сырья такого сорта, как Novy Port Light, увеличиваются.

На втором месте по поставкам сырой нефти в Индию Саудовская Аравия, на третьем — Ирак.

В конце марта «Роснефть» и Indian Oil договорились об увеличении поставок нефти в Индию. Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере и перспективы взаиморасчетов в национальных валютах.