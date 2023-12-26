Мир 26 декабря 2023, 00:49 Россия стала крупнейшей экономикой Европы — помощник Путина Помощник Путина Орешкин: РФ стала крупнейшей экономикой Европы РИА «Новости»

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Россия стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире. Об этом изданию «Эксперт» заявил помощник российского лидера Владимира Путина Максим Орешкин.

Он отметил, что экономики Глобального Севера — США, Япония и Европейский союз — начали терять свою значимость и роли. Помимо этого, в рейтинге значительно поднялись экономики азиатских государств.

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«Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», — сказал он.

Ранее руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке признал, что экономика РФ растет быстрее европейской, несмотря на многочисленные санкции и конфликт на Украине. Он объяснил, что промышленное производство страны увеличилось на 7,5%. Также население России поддерживает позицию президента по проведению специальной военной операции.